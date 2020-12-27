Украинские военные раскритиковали слова Зеленского о всеобщей мобилизации

Украинские военнослужащие прокомментировали идею главы государства Владимира Зеленского мобилизовать и мужчин, и женщин для ведения тотальной войны с Россией, передает Страна.ua.

Ранее Зеленский заявил, что он против войны с РФ. В то же время он выразил готовность воевать в случае «нападения» и мобилизовать все население страны — и мужчин, и женщин.

Майор ВСУ Юрий К. сказал, что подобные заявления являются признаком паники и непрофессионализма властей, готовых «бросить в мясорубку всех подряд», а также свидетельствуют о том, что у президента в военных советниках «какие-то левые люди». Военный предположил, что высказывание Зеленского было сделано «для пафоса».

Капитан запаса Алексей К. отметил, что президент никогда не служил в армии и «не понимает, что такое войска и война».

Опыт прошлых мобилизаций на Украине продемонстрировал «никудышность» подобных затей, добавил старший лейтенант Сергей Ч., заявив, что «армия мобилизованных по всеобщему принципу — это армия поражения и анархии».

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