В Британии рассказали о «подарке» на Рождество от концерна «Калашников»

Журналист в своем материале рассказал о новейшей российской зенитной ракете 9М333, которую на днях презентовал концерн «Калашников». Он опубликовал свою статью в британском издании Daily Mail.

Автор публикации назвал неслучайным, что ракету, которая работает по принципу «выстрелил и забыл», представили в канун католического Рождества. Стюарт напомнил, что праздничный период в России начинается только в Новый год, а православное Рождество празднуют 7 января.

Он отметил, что ракета разработана для уничтожения низколетящих самолетов, вертолетов, а также беспилотников. Она может самостоятельно обнаруживать

и наводиться на цель после запуска.

В публикации отмечается, что ракета 9М333 уже запущена в серийное производство.

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