В РФ планируют вдвое повысить пособие на ребенка для женщин-военнослужащих

В России планируют повысить размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком для женщин-военнослужащих. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замминистра обороны РФ Татьяну Шевцову.

Она рассказала, что сумму собираются увеличить в два раза — с 13 504 до 27 984 рублей.

По словам Шевцовой, Министерство труда и социальной защиты России уже организовало работу по подготовке проекта федерального закона, согласно которому предусмотрено повышение максимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком для женщин-военнослужащих.

Замминистра отметила, что эта мера коснется женщин, проходящих службу во всех силовых структурах.

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