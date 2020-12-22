Россия рассчитывает на полный возврат США в СВПД при новой администрации

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва рассчитывает на шаги Вашингтона к полному возврату к Совместному всеобъемлющему плану действий при новой администрации президента США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что Россия ожидает от американской стороны этих шагов уже в ближайшее время.

По его словам, США стремятся предстать в роли мирового полицейского, однако это выглядит как анахронизм или безответственной политикой одностороннего давления.

«Поэтому самым логичным шагом со стороны США было бы полное и безоговорочное возвращение к достигнутым ранее договоренностям в рамках СВПД, разумеется, без выдвижения каких-либо предварительных условий», — подчеркнул Полянский.

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