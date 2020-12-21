Тела свыше 1 тысячи человек обнаружены в местах боевых действий в Карабахе
В районах боевых действий в Нагорном Карабахе обнаружили тела более 1 тысячи человек в период с 13 ноября по 20 декабря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление государственной службы по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
Отмечается, что в ходе поисково-спасательных работ, которые провели спасательные отряды госслужбы НКР по чрезвычайным ситуациям, были найдены тела 1 039 погибших, в том числе мирных жителей.
По данным службы, поисками людей также занимаются военнослужащие и родственники жертв конфликта или пропавших без вести военных.
В настоящее время поиски ведутся в горно-лесных районах Шушинского, Мартунинского, Гадрутского и Физулийского районов.
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