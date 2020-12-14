Россия потребовала защищать данные по Договору об открытом небе

Учитывая выход США из Договора по открытому небу, его участники должны письменно подтвердить, что данные о наблюдательных полетах будут конфиденциальны. Об этом говорится в Twitter российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

«Росделегация вновь обратила внимание на проблему защиты данных, полученных в ходе наблюдательных полётов. В условиях выхода США из ДОН требуется, чтобы участники письменно подтвердили обязательство гарантировать их конфиденциальность», — говорится в сообщении.

22 ноября США завершили процедуру по выходу из Договора по открытому небу. Россия заявила, что будет добиваться того, чтобы оставшиеся участники продолжили выполнять договоренности.

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