Армения назвала дезинформацией данные о гибели военных в Карабахе

Единый информационный центр при правительстве Армении прокомментировал данные азербайджанских СМИ о том, что в ходе первого нарушения режима прекращения огня в непризнанном Нагорном Карабахе погибли армянские военные. Об этом сообщает РИА «Новости».

Там уточнили, что со стороны армянской армии шесть человек были ранены в результате перестрелки.

Ранее Армения сообщила, что Азербайджан перешел в наступление на юге Карабаха. Российское Минобороны подтвердило нарушение режима прекращения огня.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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