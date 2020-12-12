Миротворцы потребовали соблюдать перемирие в Карабахе
Российские миротворцы потребовали от Азербайджана и Армении соблюдать режим прекращения огня в непризнанном Нагорном Карабахе после стрельбы в Гадрутском районе. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя штаба российских миротворческих сил.
«По прямым каналам связи оперативно было доведено требование сторонам о соблюдении режима полного прекращения огня», — сказал он.
Ранее Армения сообщила, что Азербайджан перешел в наступление на юге Карабаха. Баку, в свою очередь, обвинил в провокации Ереван. Российское Минобороны подтвердило нарушение режима прекращения огня.
9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.
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