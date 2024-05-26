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Названа рыба, которая закрывает суточную потребность в омега-3

Врач Фролова: 100 гр мойвы закрывают суточную потребность взрослого в омега-3

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Лидером по содержанию полиненасыщенных жирных кислот является маленькая морская рыбка мойва. В ней содержание омега-3 составляет 1,44 г на 100 г рыбы, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт клиники Lahta Clinic Людмила Фролова.

«Так, всего 100 грамм мойвы закрывают суточную потребность взрослого человека в Омега-3 жирных кислотах. В России оптимальным уровнем потребления Омега-3 жирных кислот считается 1 грамм в сутки, максимальный – 3 грамма», – рассказала врач.

По ее словам, омега-3 поступает в организм исключительно с едой (или в таблетках), поскольку он ее не синтезирует. Эти жирные кислоты нормализуют метаболические процессы, включая жировой обмен, повышают иммунитет, помогают бороться с суставными воспалениями и препятствуют онкологическим мутациям клеток.

«Регулярное употребление мойвы способствует сохранению мышечной массы. Кроме того, мойва содержит большое количество антиоксидантов, которые защищают клетки организма от вредного воздействия свободных радикалов, предотвращая преждевременное старение и развитие хронических заболеваний. Белок в мойве легко усваивается, что делает ее отличным выбором для детского, спортивного и лечебного питания», – заключила Фролова.

Ранее врач рассказала про синдром «тиреотоксического сердца».

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