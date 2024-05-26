В России ожидают роста ставок по аренде жилья

В мае на рынке долгосрочной аренды квартир в России наметился постепенный рост цен после периода стагнации. Об этом пишет «Коммерсантъ» cо ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитики».

По данным аналитиков компании, средние ставки аренды однушек в целом по стране увеличились на 0,9% за месяц, достигнув 27,5 тыс. рублей. Сильнее всего подорожали квартиры в Волгограде (+5,9%), Уфе (+5,8%) и Петербурге (+3,3%). В Москве однокомнатные лоты прибавили лишь 0,2% в цене, до 55,8 тыс. рублей в месяц. При этом ожидается, что совпав с сезонным ростом активности, тренд может привести к вымыванию объема предложения и продиктованному этим росту средних цен на 15–20%.

Несмотря на майское сезонное затишье, эксперты отмечают переход рынка в фазу роста. Аналитики связывают это с сокращением предложения на 38% год к году при сохраняющемся спросе.

Глава департамента аренды «Этажей» Ольга Павлинова допускает дальнейшее снижение спроса максимум на 5-7% в июне, но затем ожидает его восстановление.

По мере роста спроса на фоне ограниченного предложения к концу года возможен рост ставок еще на 10-15%, считают эксперты. При этом уже в июле-августе, по их оценкам, цены могут вырасти на 10-15% ввиду сезонного подъема активности.

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