проект

>

Врач рассказал об опасных детских заболеваниях, которые поначалу можно спутать с простудой

Врач Лопушанская: пять опасных детских болезней начинаются как простуда

close
100%
Shutterstock

У детей могут проявляться некоторые симптомы, которые на первый взгляд похожи на простуду, но являются предвестниками других заболеваний. Среди них – энцефалит, менингит, инфекционный мононуклеоз, стрептококковый тонзиллофарингит, мочевые инфекции и другие. Об этом «Газете.Ru» рассказала педиатр Европейского Медицинского Центра (EMC) Наталья Лопушанская.

«Самый неспецифический симптом простуды – повышение температуры. При респираторной инфекции оно чаще всего сопровождается насморком, покашливаниями, болью в горле. Иногда на фоне повышения температуры тела и интоксикации организма может болеть голова. Аналогичные симптомы, но в разных сочетаниях могут сигнализировать о начале других серьезных состояний», – рассказала врач.

При менингите лихорадка чаще всего сочетается с выраженной головной болью, рвотой, судорогами и нарушением сознания. Также нарушение сознания и походки на фоне лихорадки может быть первым признаком энцефалита.

«Боль в горле с повышенной температурой и увеличением лимфатических узлов может быть признаком стрептококковой инфекции или инфекционного мононуклеоза. Лихорадка без катаральных явлений всегда может быть симптомом мочевой инфекции. В этом случае детям, особенно в раннем возрасте, у которых трудно выявить дизурические явления, всегда следует взять анализ мочи. Нераспознанная и вовремя мочевая инфекция (цистит, уретрит) может привести к пиелонефриту разной степени тяжести с возможными последствиями – нарушения функции почек или развитием артериальной гипертонии», – рассказала врач.

По ее словам, эти заболевания нельзя лечить как простуду, они требуют специальной терапии. Так, при стрептококковой инфекции, менингите и мочевой инфекции требуется оперативное начало антибактериальной терапии в самые короткие сроки после постановки диагноза.

«Задержка этого лечения, например, при менингите, грозит ребенку серьезными неврологическими нарушениями как во время заболевания, так и после выздоровления. Невылеченная стрептококковая инфекция в будущем может стать причиной аутоиммунных нарушений. Они провоцируют развитие заболеваний сердца, суставов и почек. При некоторых заболеваниях, начинающихся как ОРВИ, применяется гормональная терапия для предотвращения дальнейшего ухудшения самочувствия», – заключил врач.

Ранее врач рассказала, как при сердечных симптомах заподозрить у себя гормональные проблемы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами