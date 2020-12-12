Алиев выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал инцидент с нарушением режима перемирия в зоне непризнанного Нагорного Карабаха. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом он отметил, что ситуация в регионе «относительно стабильная».

«В настоящее время российские миротворцы осуществляют свою деятельность», — сказал Алиев.

Он также добавил, что в пятницу, 11 декабря, произошел ряд инцидентов, которые вызывают беспокойство.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривает передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

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