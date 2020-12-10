Зеленский заявил, что Украина готова к новому этапу разведения войск в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова к новому этапу разведения войск в Донбассе. Об этом сообщается на сайте политика.

По его словам, Украина в том числе готова к этапу разминирования и очередному раунду обмена пленными.

Глава государства назвал путь к миру «тернистым» и подчеркнул, что добиться результатов в его достижении в Донбассе можно лишь через прямые переговоры с участниками «нормандской четверки», куда входят Франция, Россия, Германия и Украина.

«Активность Украины в процессе переговоров показала всему миру и, главное, жителям Донбасса, что именно мы заинтересованы в мире, а Россия блокирует выполнение договоренностей», — сказал Зеленский.

В 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года Украина начала против них военную операцию, боевые действия продолжаются до сих пор. По данным ООН, за это время в ходе конфликта погибли около 13 тыс. человек.

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