National Interest сравнил американские и российские ледоколы

Ледокольный флот США находится в плачевном состоянии, и его будущее не дает надежду на перемены. Такое мнение выразил публицист Брэндон Уоллс в статье для журнала The National Interest.

По его словам, на вооружении береговой охраны Соединенных Штатов состоит ледокол Healy, который находится в нерабочем состоянии из-за неисправного двигателя, и ледокол Polar Star, введенный в эксплуатацию в 1970-х годах. Уоллс отметил, что США существенно уступают по своим возможностям России.

Публицист считает, что Вашингтон не справляется с осуществлением плана по замене устаревших судов и расширению ледокольного флота, в том числе из-за проблем с финансированием.

«План предусматривает появление лишь трех тяжелых и трех средних судов, что утроит размер нынешнего флота США, однако это все равно бледнеет в сравнении с российским флотом», — написал в статье Уоллс.

Он также добавил, что у России в настоящее время более 40 ледоколов.

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