Россия и Судан договорились о создании базы ВМФ РФ

Россия заключила соглашение о создании базы российского флота в Судане. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Теперь военно-морской флот России сможет 25 лет пользоваться пунктом материально-технического обеспечения в Судане.

При этом уточняется, что для завершения действия договора одна из сторон не менее чем за один год до истечения очередного периода должна уведомить другую сторону о своем намерении.

Согласно документу, в Судане смогут одновременно находиться не более 4 российских кораблей и не более 300 человек.

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