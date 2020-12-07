Британский авианосец за 300 млрд рублей вышел из строя
Валерия Исполатова
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Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales стоимостью более 300 млрд рублей вышел из строя из-за поломок в системе пожаротушения, сообщает издание The Sun со ссылкой на свои источники.
Как отмечается, в связи с неполадками тонны воды на протяжении суток заливали машинное отделение и системы энергообеспечения судна.
Корабль останется в порту Портсмута. Ремонт обойдется в миллионы фунтов будет длиться на протяжении нескольких месяцев.
Издание отмечает, что из-за поломок пришлось отложить совместные с США испытания истребителей F-35B Lightning II.
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