Британский авианосец за 300 млрд рублей вышел из строя

Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales стоимостью более 300 млрд рублей вышел из строя из-за поломок в системе пожаротушения, сообщает издание The Sun со ссылкой на свои источники.

Как отмечается, в связи с неполадками тонны воды на протяжении суток заливали машинное отделение и системы энергообеспечения судна.

Корабль останется в порту Портсмута. Ремонт обойдется в миллионы фунтов будет длиться на протяжении нескольких месяцев.

Издание отмечает, что из-за поломок пришлось отложить совместные с США испытания истребителей F-35B Lightning II.

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