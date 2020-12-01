Миротворцы РФ обезвредили около тысячи взрывоопасных предметов в Карабахе

Российские миротворцы обезвредили около тысячи взрывоопасных предметов на участке Лачинского коридора в Нагорном Карабахе, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что российские военные обеспечили безопасность работы ремонтных бригад по восстановлению высоковольтной линии электропередачи, которая была разрушена во время боевых действий.

Всего в ходе миротворческой операции в Карабахе инженерные подразделения очистили более 29 га местности и около 10 км дорог, а также проверили свыше 100 домов и значимых объектов, добавили в министерстве.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В карабахский регион были направлены российские миротворцы. По итогам соглашений Азербайджану отошли несколько районов в Карабахе, которые более двух десятилетий находились под контролем НКР.

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