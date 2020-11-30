Ереван обвинил Баку в затягивании процесса обмена пленными

Вице-спикер парламента Армении Ален Симонян обвинил Баку в искусственном затягивании начала процедуры обмена пленных, которая предусмотрена соглашениями по Нагорному Карабаху от 9 ноября, передает РИА «Новости».

«Этот процесс должен был начаться сразу после подписания заявления, однако мы с большим сожалением вынуждены констатировать, что Азербайджан искусственно затягивает начало этого процесса», — сказал вице-премьер.

По его словам, сейчас для Еревана это «самый наболевший вопрос», который требует безотлагательного решения.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

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