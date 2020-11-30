В США рассказали о превосходстве вторгшегося в воды РФ эсминца

Эсминец «Джон Маккейн» типа Arleigh Burke Военно-морских сил Соединенных Штатов превосходит по своим показателям большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» проекта 1155 Военно-морского флота России, пишет американский журнал Popular Mechanics.

Автор материала утверждает, что «Джон Маккейн» «на самом деле больше, новее и лучше вооружен», чем «Адмирал Виноградов».

Ранее появилась информация о том, что «Джон Маккейн» вторгся в российские воды, но был вытеснен кораблем «Адмирал Виноградов». При этом во флоте ВМС США заявили, что эсминец не был «изгнан» с территории какой-либо страны.

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