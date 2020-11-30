Ким Чен Ын потребовал от политбюро ЦК ТПК ответственного отношения к экономике

Северокорейский лидер Ким Чен Ын на заседании политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) потребовал ответственного отношения к экономической политике. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает «Интерфакс».

«На заседании подчеркивалась необходимость поставить деятельность и управление реализацией экономической политики партии на научную основу, проявить больше самоотверженности и ответственности», — говорится в сообщении.

Политбюро за неспособность обеспечить научное управление решением экономических задач подвергло «резкой критике» руководящие экономические органы, информирует ЦТАК.

Заседание прошло перед VIII съездом ТПК, проведение которого запланировано на январь 2021 года.

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