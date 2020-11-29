Шойгу сравнил главу минобороны Германии с избалованной школьницей

Министр обороны России Сергей Шойгу раскритиковал заявления главы оборонного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что с Россией надо разговаривать с позиции силы. Об этом сообщает ТАСС.

«Здесь это больше похоже, знаете, на выступление ученицы младших классов с нападками на учеников совсем другой школы. Причем ученицы, у которой мама или папа директор школы. Она может себе все позволить. Ребят, так мы в другой школе, у нас директор другой», — сказал глава Минобороны РФ.

Это уже вторая министр обороны ФРГ, которая призывает разговаривать с Москвой с позиции силы, напомнил Шойгу.

Министр рассказал, что прошлому министру обороны после подобных высказываний он посоветовал спросить у дедушки, каково это — разбираться с Россией с позиции силы.

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