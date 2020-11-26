Свыше 17 тысяч беженцев вернулись в Карабах после прекращения боев

В Нагорный Карабах вернулись уже более 17 тысяч жителей региона, которые ранее покинули свои дома из-за ведения боевых действий. Об этом «Интерфакс» рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он сообщил, что ежедневно при содействии российских миротворцев в Карабах возвращается свыше двух тысяч беженцев.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В карабахский регион были направлены российские миротворцы.

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