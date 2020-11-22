Помпео заявил, что после выхода из ДОН США более защищены

Глава госдепа США Майк Помпео прокомментировал выход страны из Договора по открытому небу. Об этом сообщает Twitter.

Он отметил, что такое решение положительно скажется на обеспечении безопасности страны.

«В связи с этим Америка больше защищена, так как Россия по-прежнему не выполняет свои обязательства», — написал Помпео.

Ранее США приняли окончательное решение о выходе из Договора.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Договор по небу: Москва требует от партнеров не передавать данные США

— Песков заявил, что ДОН станет недееспособным после выхода США

— Белый дом рассказал о причинах выхода США из ДОН