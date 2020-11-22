Помпео заявил, что после выхода из ДОН США более защищены
Ника Пикекатлет
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Глава госдепа США Майк Помпео прокомментировал выход страны из Договора по открытому небу. Об этом сообщает Twitter.
Он отметил, что такое решение положительно скажется на обеспечении безопасности страны.
«В связи с этим Америка больше защищена, так как Россия по-прежнему не выполняет свои обязательства», — написал Помпео.
Ранее США приняли окончательное решение о выходе из Договора.
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