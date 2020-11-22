Песков заявил, что ДОН станет недееспособным после выхода США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с выходом США из Договора по открытому небу. Об этом сообщает «Говорит Москва».

По его мнению, такие действия американской администрации могут привести к прекращению существования соглашения.

«Мы сожалеем и считаем, что выход США из этого договора делает этот Договор далее нежизнеспособным», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что процесс выхода США из ДОН окончательно завершился прошлой ночью.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей системе контроля над вооружениями.

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