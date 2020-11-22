МЧС направит в Карабах сводную группировку спасателей

МЧС России направит в непризнанный Нагорный Карабах 75 специалистов и 13 единиц техники, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«На данный момент к убытию из Ногинского спасательного центра готовы 75 специалистов и 13 единиц техники высокой проходимости. Продолжается прибытие дополнительных сил и средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в группировку войдут сотрудники Ногинского, Уральского, Тульского, Донского, Невского, Волжского спасательных центров, отряда «Лидер» и Рузского центра обеспечения пунктов управления, специалисты центрального аппарата и ведомственные психологи.

Спасатели отправятся в Карабах в ближайшие дни.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В карабахский регион были направлены российские миротворцы. 16 ноября в Карабах начали возвращаться беженцы, которые покинули свои дома после начала боевых действий.

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