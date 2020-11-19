В Степанакерт вернулись еще 1235 беженцев
Антон Демидов
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В четверг, 19 ноября, в Нагорный Карабах с территории Армении вернулись еще 1235 беженцев, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
В военном ведомстве сообщили, что 27 автобусов в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции проследовали из Еревана в Степанакерт.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривало передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.
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