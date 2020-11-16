Минобороны: еще 482 беженца вернулись в Степанакерт

Третья колонна из 482 беженцев вернулась из Армении в непризнанный Нагорный Карабах, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«16 ноября 2020 года в Нагорный Карабах с территории Республики Армения вернулись 482 беженца», — сказали в ведомстве.

Подчеркивается, что колонну сопроводили российские миротворцы. Всего в Степанакерт вернулись больше 1200 жителей.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В соответствии с соглашением, Агдамский район непризнанной НКР возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения передаст Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

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