Путин поручил МО подписать соглашение о создании пункта обеспечения ВМФ РФ в Судане
Ника Пикекатлет
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Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, обязывающее Минобороны страны подписать соглашение с Суданом о создании там пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота. Документ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Распоряжение предполагает, что российское военное ведомство подпишет соответствующее соглашение от имени России.
С предложением о подписании соглашения с Суданом ранее выступило правительство.
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