В Минобороны РФ заявили о полном соблюдении режима прекращения огня в Карабахе

Все стороны конфликта в Нагорном Карабахе соблюдают установленный режим прекращения огня, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.

«Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения», — заявил представитель министерства.

Сейчас, по его словам, российские миротворцы завершили возведение всех необходимых наблюдательных пунктов в регионе. Они ведут круглосуточный мониторинг обстановки в регионе.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В соответствии с соглашением, Агдамский район непризнанной НКР возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения передаст Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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