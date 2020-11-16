В Минобороны РФ заявили о полном соблюдении режима прекращения огня в Карабахе
Все стороны конфликта в Нагорном Карабахе соблюдают установленный режим прекращения огня, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.
«Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения», — заявил представитель министерства.
Сейчас, по его словам, российские миротворцы завершили возведение всех необходимых наблюдательных пунктов в регионе. Они ведут круглосуточный мониторинг обстановки в регионе.
9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.
В соответствии с соглашением, Агдамский район непризнанной НКР возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения передаст Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.
Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
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