Путин указал на выросшие риски по безопасности после выхода США из ДРСМД
Президент России Владимир Путин заявил, что риски по безопасности сильно возросли после выхода США из ДРСМД. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Риски и угрозы существенно возросли после прекращения действия по инициативе Соединенных Штатов Америки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — сказал он, выступая на Восточноазиатском саммите.
Глава государства отметил, что Россия выступает за формирование атмосферы конструктивного сотрудничества и недопущения гонки вооружения. Путин напомнил, что российская сторона в одностороннем порядке объявила мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в АТР и других регионах мира, до тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться США.
Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей системе контроля над вооружениями.
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