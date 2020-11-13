Власти Азербайджана считают неуместными слова посла о крушении Ми-24

Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева считает неуместным заявление посла республики в России Полада Бюльбюль Оглы о крушении российского вертолета Ми-24, заявил помощник главы государства Хикмет Гаджиев. Его слова приводит госагентство «Азертадж».

При этом Гаджиев отметил, что произошедшее не может нанести ущерб связям Азербайджана и России. Он также назвал неприемлемыми комментарии посла о статусе Нагорно-Карабахского региона.

«Руководители дипломатических представительств Азербайджана за рубежом и другие официальные лица должны воздержаться от самовольных заявлений, противоречащих официальной позиции страны», — подчеркнул Гаджиев.

Ранее Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль Оглы прокомментировал крушение российского вертолета фразой «на войне как на войне».

Российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Азербайджан признал вину в крушении вертолета и заявил, что сбил его случайно.

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