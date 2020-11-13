Небензя: Байден осознает необходимость продления ДСНВ

Кандидат на пост президента США от демократов Джо Байден, названный рядом СМИ избранным главой государства, осознает необходимость продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью РИА «Новости».

Возможный приход к власти в США администрации демократов не означает, что у России и Соединенных Штатов «все будет очень гладко в области вооружений и разоружения», подчеркнул Небензя.

«Но то, что Байден понимает необходимость продления ДСНВ – это факт», – добавил он.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей системе контроля над вооружениями.

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