Российские боевые вертолеты Ми-8 и Ми-24 прибыли в Карабах

Российские боевые вертолеты Ми-8 и Ми-24 в рамках миротворческой операции прибыли в аэродромы базирования в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

«Вертолеты Ми-8 и Ми-24, доставленные самолетами военно-транспортной авиации Ан-124 для участия в миротворческой операции, перелетели на аэродромы базирования», — указано в сообщении.

Отмечается, что вертолеты уже подготовлены к эксплуатации. Экипажи армейской авиации выполнили тренировочные полеты на вертолетах и отправились в Карабах.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в карабахский регион. После подписания соответствующего документа в Ереване недовольные соглашением люди ворвались в здание правительства страны. Премьер Армении Никол Пашинян в дальнейшем заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.

Согласно трехстороннему соглашению, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регион введут российских миротворцев. Речь идет о 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортерах, 380 единицах автомобильной и специальной техники. Как уточнил президент РФ Владимир Путин, миротворцы вводятся на пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды. Это продление будет отменено, если одна из сторон не менее чем за шесть месяцев до истечения срока заявит о намерении прекратить применение данного положения.

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