Алиев заявил о наличии графика вывода ВС Армении из Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что существует график вывода Вооруженных сил Армении из Нагорного Карабаха. Об этом сообщает агентство «АзерТАдж».

«Уже есть график вывода армянских вооруженных сил с наших земель», — сказал Алиев.

По его словам, до конца месяца армянские военные обязаны «покинуть все территории, оставшиеся оккупированными». В связи с этим предполагаемое создание российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня «в кратчайшие сроки принесет большую пользу», отметил лидер Азербайджана.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

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