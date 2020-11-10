МИД РФ: российско-турецкий центр по Карабаху не связан с миротворцами

Российско-турецкий центр по контролю за соблюдением перемирия в Нагорном Карабахе не связан с миротворческой операцией, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

«Речь идет не о миротворческих усилиях, которые описаны в заявлении [лидеров России, Армении и Азербайджана], а о совершенно другой миссии, о другой части усилий совместных», — прокомментировала Захарова сведения о создании российско-турецкого центра.

Представитель российского МИДа также подчеркнула, что центр будет находиться на территории Азербайджана.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

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