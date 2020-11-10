Путин заявил о деградации системы контроля над вооружениями

Система контроля над вооружениями расшатывается и деградирует, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководством российского Министерства обороны, федеральных ведомств и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Текст вступительного слова президента опубликован на сайте Кремля.

«Мы видим и то, что система контроля над вооружениями откровенно расшатывается, деградирует», — подчеркнул глава государства.

Он напомнил о намерении США выйти из Договора по отрытому небу (ДОН) вслед за выходом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Кроме того, президент отметил неопределенность судьбы Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

При этом российский лидер добавил, что Россия «твердо и последовательно» выступает за укрепление механизмов стратегической стабильности и режимов контроля над вооружениями.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей системе контроля над вооружениями.

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