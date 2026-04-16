В Папуа — Новой Гвинее 10 человек не выжили при сходе оползня

После проливных дождей в восточной части Папуа — Новой Гвинеи сошел оползень, из-за чего минимум 10 человек получили несовместимые с жизнью травмы, передает Radio New Zealand.

В материале говорится, что река в провинции Восточная Новая Британия из-за непогоды вышла из берегов в воскресенье, 12 апреля. Оползень сошел на деревню Газель после длительных проливных дождей и паводков, которые принес циклон.

Местные власти отметили, что восстановительные работы в районе места происшествия были затруднены удаленным положением населенного пункта.

