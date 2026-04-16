Россиянам объяснили, почему нельзя кормить уток хлебом

Нельзя кормить уток свежим белым хлебом, потому что он может застрять в пищеводе, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник МГУ, кандидат биологических наук Павел Квартальнов.

Он отметил, что в хлебе содержится клейковина. Известные случаи, когда утки не выживали, потому что в пищеводе застревал комок хлеба.

Квартальнов добавил, что давать птицам ржаной и плесневелый хлеб не следует, а сухой белый — можно.

В январе орнитолог Лидия Каташук заявила, что опасность хлеба для пернатых сильно преувеличена. Она сказала, что свежий белый хлеб для них действительно недостаточно полезен. Но если к нему добавить тертой моркови и мелкой рыбы, все будет хорошо, хотя хлеб все равно будет присутствовать в рационе.

Эксперт также опровергла миф, что расстройство пищеварительной системы возникает у птиц из-за дрожжей. По ее словам, в хлебе эти микроорганизмы уже термически обработаны, поэтому безопасны.

