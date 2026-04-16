Россияне назвали устаревшие финансовые практики

Большинство (73%) опрошенных россиян рассказали, что ряд финансовых практик ушли для них в прошлое. Наиболее устаревшим действием участники опроса назвали посещение банковских отделений — этот вариант выбрали 32%. Таковы результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» («есть у «Газеты.Ru»»).

Еще 21% считают неактуальным хранение крупных сумм наличных дома, а 18% — снятие наличных на всякий случай. Оплата услуг через кассу кажется устаревшей 14% респондентов, звонки в банк вместо использования онлайн-чата — 9%. Еще 6% затруднились назвать устаревшие практики или не видят таковых.

Также респонденты рассказали, какие практики пришли на смену прежним. 34% опрошенных сообщили, что теперь управляют финансами исключительно через через мобильные приложения, а 27% активно используют автоматические платежи и подписки. Онлайн-сравнение продуктов назвали новой привычкой 18% участников опроса, еще 12% используют несколько банков или сервисов одновременно. 9% отказались от звонков в финансовые организации и используют исключительно чаты в личном кабинете. При выборе финансовых продуктов россияне все чаще обращаются к цифровым инструментам. 36% опрошенных сравнивают предложения на сайтах банков, 29% используют агрегаторы и маркетплейсы, 21% ориентируются на рекомендации знакомых, а 14% предпочитают оставаться в рамках одного банка.

Скорость и удобство становятся ключевыми факторами при совершении финансовых операций. Этот вариант выбрали 44% респондентов. Еще 26% ориентируются на надежность и привычку, 18% считают важной персональную консультацию, а 12% в первую очередь обращают внимание на условия и выгоду продуктов.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее были названы риски обслуживания россиян в банках по видеосвязи.