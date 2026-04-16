В Госдуме предложили «подарить» россиянам сокращенный рабочий день между праздниками в мае

Между майскими праздниками работодателям следует «подарить» россиянам сокращенный рабочий день, призвал в комментарии ТАСС депутат Госдумы Георгий Камнев.

Парламентарий назвал майские праздники одним из лучших периодов, чтобы провести больше времени с близкими в весеннюю погоду.

«Призываю работодателей проявить больше гибкости и подарить работникам, там, где это позволяет производственный процесс, возможность сокращенного — на час или два — рабочего дня с 4 по 7 мая», — сказал депутат.

Он считает, что это не приведет к финансовым потерям бизнеса, но позволит гражданам пораньше забрать детей из детсада или школы и поделать что-то всей семьей. Камнев подчеркнул, что у людей должно оставаться время на жизнь.

6 марта в Госдуме выступили с инициативой уменьшить для женщин продолжительность рабочего дня по пятницам на два часа, не снижая при этом уровень оплаты труда. Авторы предложения считают, что такая мера даст россиянкам больше времени на отдых и общение с близкими. Однако экономист Альбина Дышекова считает, что в этом случае работодатели будут менее заинтересованы в женщинах.

Ранее россиянам объяснили, почему опасно вводить четырехдневную рабочую неделю.