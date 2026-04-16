Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

В Госдуме предложили «подарить» россиянам сокращенный рабочий день между праздниками в мае

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Между майскими праздниками работодателям следует «подарить» россиянам сокращенный рабочий день, призвал в комментарии ТАСС депутат Госдумы Георгий Камнев.

Парламентарий назвал майские праздники одним из лучших периодов, чтобы провести больше времени с близкими в весеннюю погоду.

«Призываю работодателей проявить больше гибкости и подарить работникам, там, где это позволяет производственный процесс, возможность сокращенного — на час или два — рабочего дня с 4 по 7 мая», — сказал депутат.

Он считает, что это не приведет к финансовым потерям бизнеса, но позволит гражданам пораньше забрать детей из детсада или школы и поделать что-то всей семьей. Камнев подчеркнул, что у людей должно оставаться время на жизнь.

6 марта в Госдуме выступили с инициативой уменьшить для женщин продолжительность рабочего дня по пятницам на два часа, не снижая при этом уровень оплаты труда. Авторы предложения считают, что такая мера даст россиянкам больше времени на отдых и общение с близкими. Однако экономист Альбина Дышекова считает, что в этом случае работодатели будут менее заинтересованы в женщинах.

Ранее россиянам объяснили, почему опасно вводить четырехдневную рабочую неделю.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!