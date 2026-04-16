ВС США ударили по лодке с «наркотеррористами» в Тихом океане

ВС США атаковали лодку, якобы участвующую в наркотрафике в Тихом океане

Южное командование ВС США сообщило в соцсети о новом ударе по лодке в Тихом океане, в которой якобы находились наркотеррористы.

Согласно публикации, судном управляли члены террористической организации. Однако не уточняется, какой именно.

«Разведданные подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам наркоторговли в восточной части Тихого океана и было задействовано в операциях по незаконному обороту наркотиков», — говорится в посте.

В командовании добавили, что при атаке не выжили «трое мужчин-наркотеррористов».

Два дня назад американские военнослужащие тоже ударили по катеру, якобы участвовавшему в наркотрафике в восточной части Тихого океана. Тогда в результате атаки два человека получили несовместимые с жизнью травмы.

Американский президент неоднократно обещал бороться с наркокартелями. А в своей инаугурационной речи политик заявил, что США будут считать их «террористическими организациями».

Ранее США поучаствовали в ликвидации наркобарона в Мексике.