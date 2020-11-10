Алиев назвал историческим заявление РФ, Азербайджана и Армении по Карабаху

Азербайджанский президент Ильхам Алиев назвал историческим заявление России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху, передает РИА «Новости».

«Нагорнокарабахский армяно-азербайджанский конфликт — один из самых длительных конфликтов в нашем регионе, на пространстве Евразии, и то, что он сегодня подходит к концу, является историческим событием, в первую очередь для народа Азербайджана, который освобождается от многолетней оккупации», — заявил азербайджанский лидер.

Алиев выразил уверенность, что соглашение по Карабаху приведет к долгосрочному миру и положит конец кровопролитию.

Он также отметил, что Россия имеет особую роль в урегулировании карабахского конфликта и ее роль в дальнейшей деятельности в регионе будет весомой.

Ранее Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин подписали заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00.00 мск 10 ноября.

Путин сообщил, что в Карабахе будут размещены российские миротворцы.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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