Эрдоган поздравил Азербайджан с взятием Шуши

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с взятием под контроль города Шуша в Нагорном Карабахе, сообщает агентство Anadolu.

«Радость братьев в Азербайджане, которые шаг за шагом освобождают оккупированные ВС Армении города и села – это и радость Турции!» – заявил Эрдоган.

Турецкий лидер назвал освобождение стратегически важной Шуши «символом скорейшего освобождения оставшихся оккупированных земель Азербайджана».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль города Шуша, через который проходит дорога, связывающая столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики с Арменией. Армянская сторона опровергла эту информацию, подчеркнув, что бои за город еще продолжаются.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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