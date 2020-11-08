Власти НКР заявили о разрушении более 70 школ в ходе войны

В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе были разрушены более 70 школ и более 10 детских садов, заявила министр образования, науки и культуры непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Лусине Караханян. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на карабахский информационный центр.

«Разрушено более 70 школ, свыше 10 детских садов, столько же объектов культуры», – рассказала Караханян.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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