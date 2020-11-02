Генконструктор МИТ заявил об избыточном потенциале ядерных сил России

Потенциал ядерных сил России «гарантированно избыточен». Об этом заявил генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ), создатель стратегических ракетных комплексов «Тополь», «Ярс» и «Булава», академик РАН Юрий Соломонов, передает ТАСС.

«Стратегические ядерные силы должны решать задачу обеспечения национальной безопасности государства. Сейчас этот потенциал гарантированно избыточен», — сказал он.

Он отметил, что остановить модернизацию вооружения невозможно. По его словам, речь идет о разумной достаточности, которая определяется главным критериями — стоимостью и эффективностью.

Соломонов выразил предположение, что через три года, к 2024 году, произойдет полное обновление старой группировки на новые ракетные комплексы «Ярс».

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