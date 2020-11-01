Несколько взрывов произошло в Степанакерте

Серия взрывов произошла в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики, передает РИА «Новости».

На короткое время в городе включалась сирена воздушной тревоги, сообщил корреспондент агентства, добавив, что, судя по характерному звуку взрывов, это может быть работа ПВО.

Информации о разрушениях в черте города не поступало.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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