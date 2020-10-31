Азербайджан заявил об обстреле своей территории армянскими ВС

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле армянскими военными трех районов республики — Тертерского, Агдамского и Агджабединского, передает «Интерфакс».

«31 октября в 6.00 (5.00 мск) армянские ВС подвергли артиллерийскому обстрелу территорию Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов», — говорится в сообщении.

О разрушениях или пострадавших информации от азербайджанских военных пока не поступало.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу регулярно подвергаются населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон.

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