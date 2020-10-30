Армения заявила, что взяла в плен воевавшего за Азербайджан уроженца Сирии

Армия обороны непризнанного Нагорного Карабаха взяла в плен уроженца Сирии, воевавшего на стороне Азербайджана. Об этом пишет Telegram официального информационного центра Карабаха.

«Подразделения Армии обороны (Карабаха) пленили очередного террориста, даже поверхностный допрос которого не оставляет никаких сомнений в наличии террористов на азербайджанской линии фронта. Имя плененного исламского радикала и террориста — Мехред Мухаммад Альшхер, родом из Сирии», — говорится в сообщении.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

25 октября госдеп США заявил, что главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов встретились с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, по итогам переговоров объявили о гуманитарном перемирии в нагорнокарабахском регионе. Режим прекращения огня вступил в силу в понедельник, 26 октября, в 08.00 (07.00 мск).

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