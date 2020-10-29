Ереван сообщил об авиаударах ВВС Азербайджана по Мартакерту
Азербайджанские ВВС нанесли бомбовый удар по городу Мартакерту, сообщает информационный центр при правительстве Армении в Facebook.
«Противник применил военную авиацию, разбомбив город Мартакерт», — говорится в сообщении центра.
Там отмечается, что в результате атаки есть разрушения, но никто из мирного населения не пострадал.
Ранее стало известно, что армия непризнанной НКР ведет ожесточенные бои с войсками Азербайджана вблизи небольших сел Аскеранского района.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном начались 27 сентября.
Ереван и Баку обвиняют друг друга в развязывании военных действий. В Карабахе сообщают об обстрелах населенных пунктов, в том числе столицы Степанакерт.
9 октября в Москве стороны договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября.
Однако в этот же день Ереван и Баку стали обвинять друг друга в нарушении договоренностей и провокациях.
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