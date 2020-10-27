США продадут Тайваню системы береговой обороны Harpoon на $2,37 млрд

Госдепартамент Соединенных Штатов одобрил продажу Тайваню вооружения на сумму порядка $2,37 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Агентство по оборонному сотрудничеству США.

Речь идет о 100 системах береговой обороны, в которые входят 400 противокорабельных ракет Harpoon, а также сопутствующее оборудование.

США продают Тайваню оружие на фоне напряженности между Тайбэем и Пекином, который считает Тайвань своей провинцией.

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